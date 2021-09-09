Не дотерпіли якихось банальних 10 секунд, - дебютант збірної України про втрачену перемогу над чехами

Про це повідомляє "Футбол 1/2/3"



За словами Кочергіна, який дебютував за збірну України в матчі проти Чехії (1:1), в нього зараз змішані почуття.

"Змішані почуття. Не дотерпіли якихось банальних 10 секунд до перемоги. Дуже прикро. А так радий, що дебютував за збірну України. Але змішані почуття через результат", - сказав Владислав Кочергін.

Нагадаємо, 8 вересня у товариському матчі збірна України зіграла внічию проти Чехії.

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