Не дотерпіли якихось банальних 10 секунд, - дебютант збірної України про втрачену перемогу над чехами
Півзахисник Владислав Кочергін зізнався, що розчарований нічиєю 1:1 в товариському матчі проти Чехії
Про це повідомляє "Футбол 1/2/3"
За словами Кочергіна, який дебютував за збірну України в матчі проти Чехії (1:1), в нього зараз змішані почуття.
"Змішані почуття. Не дотерпіли якихось банальних 10 секунд до перемоги. Дуже прикро. А так радий, що дебютував за збірну України. Але змішані почуття через результат", - сказав Владислав Кочергін.
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Нагадаємо, 8 вересня у товариському матчі збірна України зіграла внічию проти Чехії.
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