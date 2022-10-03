Про це повідомило видання Pink.rs

"Ми не дозволимо цього навіть тим, хто значно сильніший. Ми нічого поганого Україні не зробили, ми не визнали відокремлення частин України. А я не можу пригадати, щоб вони старалися допомогти і припиняли польоти з Києва до Рима чи інших країн, які вели агресію проти Югославії", – заявив сербський президент.

Також водночас він додав, що "розуміє" позицію України, бо вона не ототожнює НАТО, США та Британію, "які її захищають, із тими, хто напав на їхню країну".

Нагадаємо: 13 серпня президент Сербії Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.

Пізніше, 29 серпня, Александар Вучич заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн.

30 вересня країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 3 жовтня, не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ

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