Про це Ребров написав у Instagram.

Таким чином він прокоментував відеозвернення Алекса Бальде та Сержі Роберто до російських фанів на честь чемпіонства "Барселони" у Ла Лізі, який вони записали для транслятора матчів клубу в РФ - Okko Sport.

"Минув вже деякий час, а офіційних коментарів чи пояснення від "Барселони" щодо божевільного рішення записати це відео досі немає. Дякувати своїм вболівальникам – це нормально, але дякувати своїм фанам з Росії, які підтримують не тільки ваш клуб, але й незаконне вторгнення їхньої держави в нашу країну, тероризму та вбивства нашого мирного населення, включаючи дітей, серед яких також є дуже багато ваших прихильників – це, на вашу думку, також нормально?" - обурився Ребров.

Також він закликав футболістів "Барселони" цікавитися тим, що відбувається у світі та не ганьбитися.

"Алехандро Бальде та Сержі Роберто, які за виразом їхніх облич були такі щасливі взяти участь у цьому відео – раджу вам та вашому клубу наступного разу краще проінформувати себе про те, у чому ви берете участь, а не ганьбити себе, як ви зробили тут", – закликав Ребров, який очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.