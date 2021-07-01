Не хочу нікого засмучувати, але Україна сильніша за Росію, - іменитий англійський тренер

Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експресс".



Гаррі Реднапп пояснив, що він не хоче нікого ображати, але збірна України сильніша, адже зіграє у чвертьфіналі Євро-2020, а Росія вже покинула турнір.



"Хто сильніший, Україна чи Росія? Складно сказати. Не хочу нікого засмучувати. Якщо скажу, що Росія краща, то образяться українці. Якщо скажу, що Україна краща, то хвилюватимуться російські. Але Україна все ще бореться за перемогу на Євро-2020, вона у чвертьфіналі, а Росія вилетіла після групового етапу. Якщо слідувати цій логіці, то збірна України краща", - пояснив Реднапп.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".



Росія завершила груповий етап Євро-2020 на останній позиції у квартеті B і покинула турнір.