"Не хочу ставати заручником Кремля", - журналіст Роман Цимбалюк заявив, що виїхав з РФ через загрозу його безпеці
Єдиний акредитований у РФ український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що залишив Росію у зв'язку з загрозою його особистій безпеці
Про це пише Громадське.
"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - розповів журналіст.
За словами Романа Цимбалюка, "усі топові фігури" "російських інформаційних військ" обіцяли йому проблеми.
Крім того, журналіст зауважив, що невідомо, чи порушено кримінальну справу. Роман Цимбалюк додав, що разом з адвокатом серйозно сприймає виклики до прокуратури та публікації в російських провладних ЗМІ, оскільки йому загрожує оголошення в розшук Інтерполу.
"Замість мене прийшов (на допит - ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути", - підсумував він.
- Нагадаємо, у Росії українському журналісту Роману Цимбалюку закидають екстремізм.
- Омбудсман Людмила Денісова заявила, що Росія тисне на Романа Цимбалюка й позбавляє його права на вираження поглядів.
- Роман Цимбалюк заявив, що в РФ його переслідують за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" до росіян.
- Роман Цимбалюк не пішов на пресконференцію Путіна.
- Прокуратура РФ скасувала виклик Цимбалюка щодо звинувачень у розпалюванні ворожнечі.
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