"Не хочу ставати заручником Кремля", - журналіст Роман Цимбалюк заявив, що виїхав з РФ через загрозу його безпеці

Про це пише Громадське.



"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - розповів журналіст.



За словами Романа Цимбалюка, "усі топові фігури" "російських інформаційних військ" обіцяли йому проблеми.



Крім того, журналіст зауважив, що невідомо, чи порушено кримінальну справу. Роман Цимбалюк додав, що разом з адвокатом серйозно сприймає виклики до прокуратури та публікації в російських провладних ЗМІ, оскільки йому загрожує оголошення в розшук Інтерполу.



"Замість мене прийшов (на допит - ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути", - підсумував він.

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