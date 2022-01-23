Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха: Зеленський перед Іграми у Пекіні звернувся до українських олімпійців

Відео Зеленський оприлюднив у Instagram.

"Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха, обов’язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам", - сказав Зеленський.

Також він оприлюднив звернення на офіційному сайті президента до спортсменів, яких у неділю, 23 січня, урочисто проводжають до Пекіна.

"Щиро вітаю вас зі стартом зимових Олімпійських ігор – змагань, що об’єднують людей довкола цінностей дружби, поваги, толерантності. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо палко вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях. Тільки Україна! Тільки перемога!", - йдеться у зверненні.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуться у Пекіні з 4 до 20 лютого.

