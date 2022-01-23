Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха: Зеленський перед Іграми у Пекіні звернувся до українських олімпійців
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських олімпійців перед їхнім вильотом на Ігри до Пекіну
Відео Зеленський оприлюднив у Instagram.
"Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха, обов’язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам", - сказав Зеленський.
Також він оприлюднив звернення на офіційному сайті президента до спортсменів, яких у неділю, 23 січня, урочисто проводжають до Пекіна.
"Щиро вітаю вас зі стартом зимових Олімпійських ігор – змагань, що об’єднують людей довкола цінностей дружби, поваги, толерантності. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо палко вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях. Тільки Україна! Тільки перемога!", - йдеться у зверненні.
Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуться у Пекіні з 4 до 20 лютого.
- Нагадаємо, 21 січня було оголошено склад збірної України, яку на Олімпіаді-2022 представлятимуть 45 спортсменів.
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