Не лише ембарго на російський газ та нафту: скорочення експорту до РФ вдарить по економіці не менше, ніж відмова від енергопродуктів, — асоційований експерт CASE Україна

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Нафтогазове ембарго – це хороша ідея, вона працює, проте Росію не варто сприймати лише як велику газову колонку. Це велика економіка передовсім, в якій багато виробляється та споживається, тож для того, щоб вдарити ще сильніше та РФ менше хотілось воювати, необхідно запроваджувати й інші санкції, зокрема щодо експорту в Росію", – сказав експерт.

Також Дубогриз додав, що санкції щодо експорту в РФ можуть мати більший ефект на її здатність воювати, аніж ембарго на нафту та газ.



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