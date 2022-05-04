Не лише ембарго на російський газ та нафту: скорочення експорту до РФ вдарить по економіці не менше, ніж відмова від енергопродуктів, — асоційований експерт CASE Україна
Євген Дубогриз зазначив, Україна повинна педалювати санкції проти Росії не лише в напрямку нафтогазового ембарго, а й в напрямку скорочення експорту до РФ
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Нафтогазове ембарго – це хороша ідея, вона працює, проте Росію не варто сприймати лише як велику газову колонку. Це велика економіка передовсім, в якій багато виробляється та споживається, тож для того, щоб вдарити ще сильніше та РФ менше хотілось воювати, необхідно запроваджувати й інші санкції, зокрема щодо експорту в Росію", – сказав експерт.
Також Дубогриз додав, що санкції щодо експорту в РФ можуть мати більший ефект на її здатність воювати, аніж ембарго на нафту та газ.
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