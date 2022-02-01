"Не можемо ухвалювати державницькі рішення через технічні проблеми": Корнієнко анонсував зміну системи голосування "Рада"
Верховна Рада планує переоснастити систему для голосування народних депутатів у сесійній залі
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
"Ми стоїмо вже на порозі великої реформи Парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада"
Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювали державницькі рішення через певні технічні проблеми. Відповідне технічне переоснащення можливе лише в період між сесіями, тому що жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менш ніж за 40 днів. До того ж спершу має відбутися тендер", - сказав перший заступник спікера ВР Олександр Корнієнко
Він уточнив, що розглядається варіант, коли депутатам дозволять дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.
Також можлива заміна крісел на робочих місцях народних депутатів.
- Народний депутат від “Європейської солідарності” Олег Синютка вважає, що народні депутати хочуть перенести пленарні засідання Верховної Ради не через зростання кількості хворих на COVID-19.
- Верховна Рада України перенесла пленарні засідання на середину лютого через спалах коронавірусу.
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