Не можна покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву, - помічник Ердогана

Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву Алтуна.

"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - заявив він.

Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ", втім, не уточнив які саме.

"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", - сказав Алтун.

6 серпня Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині. Він додав, що "попри труднощі на місцях, твердо впевнений, що українська криза буде врегульована за столом переговорів".