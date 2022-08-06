Не можна покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву, - помічник Ердогана
Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що світ не зможе покласти край війні в Україні без Москви
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву Алтуна.
"Міжнародна спільнота не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та світ мають перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - заявив він.
Помічник Ердогана заявив, що нібито деякі країни "намагалися підірвати намагання Туреччини щодо налагодження діалогу між Україною та РФ", втім, не уточнив які саме.
"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилові сльози", - сказав Алтун.
- 6 серпня Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині. Він додав, що "попри труднощі на місцях, твердо впевнений, що українська криза буде врегульована за столом переговорів".
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