"Не можна робити паузи": Литва відправила Україні 105-міліметрові гаубиці

Про це повідомило міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують до України. Україні потрібні безупинні постачання зброї. Ми не можемо робити паузи", – заявила пресслужба відомства.

Міноборони не вказує назву гаубиць, але публікує їх фотографії. Найімовірніше, на світлинах американські M101.

Відомо, що 105 mm Howitzer M101 – це американська гаубиця часів Другої світової війни. Серійне виробництво почалося 1941 року. Сьогодні М101 й досі перебуває на озброєнні багатьох країн.

7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard. У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

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