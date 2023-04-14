Про це інформує СБУ.

"Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що сьогодні СБУ докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ хоча б мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні свят:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

У СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та відповідна електронна пошта: [email protected]

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.