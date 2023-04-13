На Донеччині усі богослужіння на Великдень проходитимуть онлайн
У ніч проти 17 квітня в Донецькій області діятиме комендантська година з 21.00 до 5.00. Усі богослужіння та релігійні обряди мають пройти в режимі онлайн
Про це повідомили у Донецькій обласній держадміністрації.
Як зазначив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, відповідно до вимог оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" він підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період.
"Всі богослужіння та релігійні обряди мають пройти в онлайновому форматі, адже для росіян будь-яке зібрання, скупчення людей може стати бажаною мішенню. Ми не маємо права допустити жертв, яких можна уникнути, Наше завдання – максимально вживати заходи для безпеки життя та здоров`я жителів Донеччини і всіх, хто перебуває на території області", - зазначив Кириленко.
За словами представників Нацполіції, на території області з 21.00 до 5.00 діє комендантська година, в цей час громадянам заборонено знаходитись на вулицях населених пунктів без спеціальних дозволів.
Відповідно, загальний доступ до культових споруд у неділю, 16 квітня, буде дозволений після закінчення комендантської години, а освячення почнеться орієнтовно о 5.00.
Мешканців області закликали були відповідальними і не дати шансів росіянам влаштувати криваві провокації.
- Українська система протиповітряної оборони готова до відбиття можливих атак ворога на Великодні свята.
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- У великодню ніч, 16 квітня, у багатьох областях зберігається комендантська година, проте деякі ОВА скоротили тривалість обмежень.
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