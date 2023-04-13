Про це повідомили у Донецькій обласній держадміністрації.

Як зазначив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, відповідно до вимог оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" він підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період.

"Всі богослужіння та релігійні обряди мають пройти в онлайновому форматі, адже для росіян будь-яке зібрання, скупчення людей може стати бажаною мішенню. Ми не маємо права допустити жертв, яких можна уникнути, Наше завдання – максимально вживати заходи для безпеки життя та здоров`я жителів Донеччини і всіх, хто перебуває на території області", - зазначив Кириленко.

За словами представників Нацполіції, на території області з 21.00 до 5.00 діє комендантська година, в цей час громадянам заборонено знаходитись на вулицях населених пунктів без спеціальних дозволів.

Відповідно, загальний доступ до культових споруд у неділю, 16 квітня, буде дозволений після закінчення комендантської години, а освячення почнеться орієнтовно о 5.00.

Мешканців області закликали були відповідальними і не дати шансів росіянам влаштувати криваві провокації.