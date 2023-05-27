Про це інформує AP.

У липні минулого року поліція штату Індіана розпочала розслідування справи щодо похоронного бюро, де було виявлено тіла майже півсотні людей. Тоді окружний коронер повідомив про сильний запах, що виходить із будівлі - неохолоджені тіла були знайдені у різних стадіях розкладання, деякі з них знаходилися в бюро з березня.

Зазначено, що ритуальні послуги компанії Ренді Ленкфорта тоді замовили 53 сім'ї на загальну суму близько 46 тисяч доларів. Кошти директор привласнив.

Ленкфорту висунули обвинувачення у крадіжці, після чого він визнав себе винним у злочині. Чоловік засуджений до 12 років покарання: чотирьох років тюремного ув'язнення та восьми - домашнього.