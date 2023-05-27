Не поховав близько півсотні людей і привласнив кошти: у США директор похоронного бюро визнав себе винним
Директор похоронного бюро у штаті Індіана у США не виконав послуги з поховання тіл померлих, зберігаючи їх у неналежних умовах. Інцидент стався минулого літа - перехожі почули сморід з приміщення бюро
Про це інформує AP.
У липні минулого року поліція штату Індіана розпочала розслідування справи щодо похоронного бюро, де було виявлено тіла майже півсотні людей. Тоді окружний коронер повідомив про сильний запах, що виходить із будівлі - неохолоджені тіла були знайдені у різних стадіях розкладання, деякі з них знаходилися в бюро з березня.
Зазначено, що ритуальні послуги компанії Ренді Ленкфорта тоді замовили 53 сім'ї на загальну суму близько 46 тисяч доларів. Кошти директор привласнив.
Ленкфорту висунули обвинувачення у крадіжці, після чого він визнав себе винним у злочині. Чоловік засуджений до 12 років покарання: чотирьох років тюремного ув'язнення та восьми - домашнього.
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