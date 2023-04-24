Реакцію опублікував на своїй facebook-сторінці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. І це право було неодноразово підтверджене на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема й Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", – написав Ніколенко.

У МЗС наголосили, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали б вступу України в НАТО. Натомість українське членство посилить Альянс та унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому.

Раніше віцеспікерка парламенту Угорщини, представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро в інтерв'ю російському виданню "Известия" заявила, мовляв, вступ України до НАТО без безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія.

"Ми не бачимо жодних обставин, які дозволили б нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України оскаржуються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу, – сказала Дуро. – Без ризику початку війни вступ України можливий лише в разі, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди".