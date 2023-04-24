"Не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом НАТО": в МЗС України відреагували на заяви віцеспікерки угорського парламенту
Київ прокоментував заяву віцеспікерки парламенту Угорщини про те, що Україні потрібен дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО
Реакцію опублікував на своїй facebook-сторінці речник МЗС України Олег Ніколенко.
Він нагадав, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. І це право було неодноразово підтверджене на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема й Угорщини.
"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", – написав Ніколенко.
У МЗС наголосили, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали б вступу України в НАТО. Натомість українське членство посилить Альянс та унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому.
Раніше віцеспікерка парламенту Угорщини, представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро в інтерв'ю російському виданню "Известия" заявила, мовляв, вступ України до НАТО без безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія.
"Ми не бачимо жодних обставин, які дозволили б нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України оскаржуються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу, – сказала Дуро. – Без ризику початку війни вступ України можливий лише в разі, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди".
- 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України - в НАТО і Альянс зробить все можливе, аби допомогти нашій державі стати його членом. Генсек також наголосив на "довгостроковій відданості НАТО".
- Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо перспективи вступу України в Альянс
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