Не просто страхування: російські фінансисти Саркісови продовжують заробляти в Україні

Спочатку кілька слів про групу РЕСО. До її складу входить ціла низка різнопрофільних страхових компаній у РФ, Білорусі та Вірменії, а також споріднений банк "РЕСО-Кредит", лізингова компанія "РЕСО-Лизинг", мережа клінік Medswiss. Флагманським бізнесом групи є страхова компанія "РЕСО-Гарантия" – російський лідер в автострахуванні (КАСКО й ОСАГО) та №2 у добровільному медичному страхуванні. 36,7% акцій цієї СК належить французькій фінансовій групі AXA S.A., яка так і не вийшла з російського ринку. Мажоритарними власниками групи РЕСО через низку офшорів є російські бізнесмени вірменського походження Микола і Сергій Саркісови.

Чистий прибуток "РЕСО-Гарантии" за 2021 рік перевищив 26 мільярдів рублів, "РЕСО-Лизингу" – 4 мільярди рублів. Разом це більш ніж 500 мільйонів USD в еквіваленті. Очевидно, при таких прибутках група сплачує багатомільйонні податки до бюджету РФ. При цьому в РЕСО страхуються великі державні компанії, як-от "Сбербанк", "Гознак", "Аэрофлот", "Сухой" та інші. Група активно працює і в окупованому Криму. Один із найдорожчих контрактів, укладених за останні роки "РЕСО-Лизинг" – на оренду автотранспорту для компанії "Крымхлеб".

Свій український проєкт – страхову компанію "Просто-Страхування" – брати Саркісови завжди позиціювали дещо осібно від материнської групи. Особливо після 2014 року, коли Росія вдерлася в Крим. Як торік зізнався Сергій Саркісов в інтерв’ю російській редакції журналу Forbes, вторгнення зірвало їм потенційну угоду з продажу лізингового бізнесу в Україні (йдеться про "Південноєвропейську лізингову компанію") Європейському банкові реконструкції та розвитку. Після того, як у серпні 2014-го над територією невизнаної "ДНР" збили малайзійський Boeing, де значна частина пасажирів була нідерландцями, тодішній директор ЄБРР, громадянин Нідерландів, заявив, що не вкладе більше ані євро в Росію. "Південноєвропейська лізингова компанія" зачахла, а от "Просто-Страхування" продовжує процвітати. Просто власники вдягнули більше камуфляжу. Якщо до 2016 року включно у наглядовій раді компанії особисто засідали й Сергій Саркісов, і Микола, і їхній молодший партнер Андрій Савельєв, то зараз російське прізвище в борді так легко не знайдеш. Проте шило з мішка вилазить постійно.

Брати Саркісови. Фото: nv.am

На кінець 2018 року у реєстрі акціонерів "Просто-Страхування" фігурували аж цілих 11 кіпріотів. Нині ж 99,99% акцій страхової належить кіпрській фірмі Lavidia Limited. Та своєю чергою на 100% належить іншій фірмі Laxmiras Ltd. І так поки ланцюжок не виведе на громадянина Вірменії Мартироса Аветісяна (див. схему). Начебто жодних підстав для санкцій. Якби не той нюанс, що людина з таким іменем-прізвищем до 2021 року з’являлася серед афілійованих осіб кількох російських компаній з групи Саркісових – "РЕСО-Гарантия", "РЕСО-Шанс", "Юнити Ре". Крім того, Аветісян є директором ще одного кіпрського офшору – Sussuro Hokdings, який володіє в Україні дочірнім підприємством "Р-Інтер". Так-от, раніше воно мало назву "Ресо-Інтер" (ЄДРПОУ в обидвох – один і той самий) і було одним з акціонерів "Просто-Страхування". Російські вуха стирчать і з ПАТ "Життя та Пенсія", яка, судячи зі схеми вище, також є акціонером "Просто-Страхування", нехай і мікроскопічним. Серед власників цього ПАТ знаходимо вже згаданого громадянина РФ Андрія Савельєва, одного з керівників групи РЕСО.

І на тлі такого родоводу у "Просто-страхування" є чимало клієнтів серед державних установ та стратегічних підприємств України. Зокрема, саме компанія Саркісових як уповноважена особа "Ядерного страхового пулу" щорічно, починаючи із 2016 року, страхує НАЕК "Енергоатом". Торік вартість такої угоди становила 203,45 мільйона гривень. Щоправда, на захоплення російськими військовими Запорізької АЕС чинність угоди не розповсюджується. Крім того, як свідчить витяг з порталу держзакупівель, за останні роки клієнтами "Просто-Страхування" були й Чорнобильська АЕС, Інститут ядерних досліджень НАН України, Державне управління справами, офіс Генерального прокурора, Національна поліція (в особі Дослідницького центру науково-технічної інформації та технічних досліджень) тощо.

За 2020 рік прибуток "Просто-Страхування" становив 45 мільйонів гривень. За 2021-й показники ще не оприлюднено. Вартість активів компанії становить майже 500 мільйонів гривень. Один з основних – власний офісний центр у Києві на Лук’янівці (вул. Герцена 10) загальною площею майже 2400 квадратних метрів.

У грудні 2018 року МВС України оголошувало в міжнародний розшук Миколу Едуардовича Саркісова та Сергія Едуардовича Саркісова через підозру у шахрайстві у великих розмірах. Проте через півроку оголошення відкликали. Але завдяки цій історії у відкритий доступ просочилися деталі придбання Саркісовими компанії "Укрінмедстрах", яка згодом і перетворилася на "Просто-Страхування". Продавцем був київський бізнесмен Лев Хлявич, діловий партнер нинішнього депутата ВР від "Слуги Народу" Михайла Радуцького і колишній співвласник київської клініки "Борис". Спочатку це була цілком дружня угода. За 33% акцій "Укрінмедстраху" росіяни заплатили компанії Хлявича "Інвестиційний консалтинг" 17,5 мільйона USD. Але потім Хлявич звинуватив Саркісових, що вони незаконно заволоділи усіма 100% акцій "Інвестиційний консалтингу". Проте довести не зміг. Звинувачення було знято. Розшук скасовано. "Інвестиційний консалтинг" ліквідовано.

В українських судових реєстрах (наприклад, тут) прямо не називають імен Саркісових та Хлявича, але їх назвали самі ж представники групи РЕСО, наприклад, заступник гендиректора компанії "РЕСО-Гарантии" Ігор Іванов у коментарях для медіа. Зате в матеріалах судових слухань ми можемо знайти цілий букет кіпрських офшорів, у фінансових зв’язках із якими українські слідчі підозрювали "Просто-Страхування". RESO INVESTMENTS LIMITED, ASTROWAY LIMITED, SUSURRO HOLDINGS LIMITED, STANPEAK LIMITED, SECULAR INVESTMENTS LTD, RUSO 1 LIMITED, CIS Equity Partners, RGI Holdings BV, – усе це компанії, на яких були чи й досі оформлені активи Саркісових.

Звинувачення у шахрайстві на адресу Саркісових лунали не тільки в Україні. У 2019 році відомий французький ріелтор Франсуа-Ксав’є Сусіні судився з Миколаєм Саркісовим з приводу розкішного шале Apopka на гірськолижному курорті Куршевель вартістю 26 мільйонів євро. Історія досить схожа на українську. Спочатку Сусіні й Саркісов домовилися про паритетне інвестування у реновацію шале, а згодом росіянин оформив усі права на об’єкт на власну фірму – Mascara Courchevel.

Проте значно гучнішого розголосу набуло розслідування, яке Національна фінансова прокуратура Франції розпочала проти колишнього президента країни Ніколя Саркозі. З’ясувалося, що він із 2019 року отримував кошти від групи РЕСО за послуги радника. Французькі правоохоронці оцінили цю співпрацю як потенційно підозрілу (так звану торгівлю впливом). Можливо, виявиться, що у сторін значно глибші й давніші стосунки. Адже саме за президентства Саркозі французь"а спілка AXA увійшла до складу акціонерів російської "РЕСО-Гарантия". Саркісови заробили на цьому понад 800 мільйонів євро. Ну а перед тим Саркозі працював у адвокатській компанії, яка тривалий час обслуговувала AXA.

Нічого дивного, що основний пул своєї нерухомості брати Саркісови зосередили саме у Франції. Ніхто з російських олігархів (ніякі абрамовичі, усманови чи тимченки) не мають у цій країні більше маєтків, ніж власники групи РЕСО. Штаб-квартира братів знаходиться у Ліоні. Тут вони мають презентабельний офіс у центрі міста (40, Rue du Président Édouard Herriot), а також володіють будівлею під №2 у Пасажі Feuillat, де тепер знаходиться генеральне консульство Вірменії у Франції. Свого часу Микола Саркісов навіть підпрацьовував там генеральним консулом на волонтерських засадах. Але все це тільки квіточки. За оцінками французького видання Mediapart, сім’я Саркісових володіє у країні активами, вартість яких добігає орієнтовно до 200 мільйонів євро. За цим посиланням – 29 компаній Саркісових у Франції. Акціонерами у них, зазвичай, фігурують люксембурзькі чи кіпрські юрособи, а директорами – громадянка Італії Світлана Бугаєва та громадянка Кіпру Татьяна Кір’янова. Проте серед кінцевих бенефіціарів завжди знаходиш прізвище Саркісова.

Зрештою, не тільки у Франції воно трапляється. У данському реєстрі ми, наприклад, знайшли адресу Миколи Саркісова у Дубаї: Jumeirah Beach, Residence Murjan 2, Penthouse 2802. Це житловий комплекс одразу при в’їзді на штучний острів-пальму Джумейра. У власності Сергія Саркісова є принаймні два об’єкти нерухомості в Лос-Анджелесі, оформлені на компанії з Віргінських островів – Sensaro Holdings LTD та Fortenius LTD. Перша з них, наприклад, володіє будинком на 6 спалень і 8 тисяч квадратних метрів за 6 мільйонів доларів у комплексі Bella Oceana Vista на березі Каліфорнійської затоки. А ще Сергій Саркісов займається коніпродакшином, спродюсував кілька художніх і документальних фільмів. Для чого відкрив у Каліфорнії кілька кінокомпаній, у співвласники яких узяв свого сина, – Champion Films, Blitz Films, Wilde League Productions, Strawberry 2. Хоч це не стільки серйозний бізнес, як хобі.

Можливо, брати Саркісови й не належать до найближчого кола путінських олігархів. Вони більшу частину часу проживають за межами РФ. У них у кишенях про запас є вірменські паспорти. Тобто вони мають друге громадянство. Але те ж саме можна сказати чи не про половину найбагатших росіян зі списку Forbes. Вони не критикують публічно кремлівську владу, сплачують, скільки треба, до російського бюджету і розв’язана проти України війна зовсім не вибила їх із зони комфорту. Вирвати ж їх звідти можуть тільки персональні санкції та загроза втратити елементи свого розкішного життя – вілли, курорти, яхти… Тому занесення у санкційні списки України, ЄС, США таких осіб як Сергій та Микола Саркісови є просто необхідним. І вже цілком неприпустимо те, що пов’язаний з ними бізнес продовжує працювати в Україні.