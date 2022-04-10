Не раджу наразі повертатись у Харків, – депутат Харківської міської ради

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Абрамичев зауважив, що повертаючись масово у місто, люди заважають військовим робити свою роботу.

"Також небезпека зберігається. Не думаю, що буде суттєвий наступ, тому що місто захищене добре, проте обстріли можуть бути й далі", – сказав він.



Що більше, депутат наголосив: "В Харків орки бояться сунутись, бо тут їх ніхто не чекає — тут з кожного вікна їх будуть розстрілювати".



Читайте також: Якщо Росія демократизується, то її як держави просто не буде існувати, — політтехнолог



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb