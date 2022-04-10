Не раджу наразі повертатись у Харків, – депутат Харківської міської ради
Олег Абрамичев зауважив, що військові дії тривають, війна ще не закінчена
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Абрамичев зауважив, що повертаючись масово у місто, люди заважають військовим робити свою роботу.
"Також небезпека зберігається. Не думаю, що буде суттєвий наступ, тому що місто захищене добре, проте обстріли можуть бути й далі", – сказав він.
Що більше, депутат наголосив: "В Харків орки бояться сунутись, бо тут їх ніхто не чекає — тут з кожного вікна їх будуть розстрілювати".
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