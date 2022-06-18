Про це Данілов заявив у інтерв'ю LIGA.net.

На запитання, чи погоджується він з розрахунками Подоляка, що Україні для паритету на фронті необхідно 1000 гаубиць 155-мм, 300 РСЗВ та 500 танків, він відповів, що не розуміє, чому радник Офісу президента робить такі заяви.

"Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала та міністр оборони", - сказав Данілов.

13 червня Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією необхідно встановити паритет у важкому озброєнні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb