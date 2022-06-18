Не розумію, з якого переляку Подоляк є голосом армії, бачив його тільки на пеньках у Януковича, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував радника Офісу президента Михайла Подоляка за заяви про потреби України у зброї
Про це Данілов заявив у інтерв'ю LIGA.net.
На запитання, чи погоджується він з розрахунками Подоляка, що Україні для паритету на фронті необхідно 1000 гаубиць 155-мм, 300 РСЗВ та 500 танків, він відповів, що не розуміє, чому радник Офісу президента робить такі заяви.
"Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала та міністр оборони", - сказав Данілов.
- 13 червня Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією необхідно встановити паритет у важкому озброєнні.
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