Не слід недооцінювати Орбана, в нього є амбіції та чіткий план, - експерт-міжнародник Тужанський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я не хочу повторювати все, що говорить Віктор Орбан. Він сам колись сказав, щоб не дивились, про що він говорить, а краще стежили за його діями. Проте, що варто розуміти - він має амбіції та чіткий план. Тому ми не маємо його недооцінювати. Цю проблему потрібно виправити нам і з боку Брюсселя. Ми не можемо його зчитати та вважаємо, що він легковажить й поступиться. Втім, ця людина з 2010 року при владі з конституційною більшістю в Угорщині", - пояснив Тужанський.

Експерт наголосив, що Україна має працювати над тим, щоб Віктор Орбан не заважав нашому зближенню з ЄС

"Хай Віктор Орбан буде при владі скільки завгодно. Головне, щоб він голосував за вступ України до ЄС. Нам повинно бути байдуже, скільки він буде при владі, адже це вибір угорців. Україні слід працювати над тим, щоб він не заважав нашому зближенню з ЄС. От і все. Якщо угорцям подобаються його популістичні казки, то це їхній вибір", - додав він.