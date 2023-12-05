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Ексклюзив

Не слід недооцінювати Орбана, в нього є амбіції та чіткий план, - експерт-міжнародник Тужанський

5 грудня, 2023 вiвторок
12:44
Світ Віктор Орбан

Директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський вважає, що українська влада має працювати більше з урядом Віктора Орбана, щоб не заважав зближенню України з ЄС

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я не хочу повторювати все, що говорить Віктор Орбан. Він сам колись сказав, щоб не дивились, про що він говорить, а краще стежили за його діями. Проте, що варто розуміти - він має амбіції та чіткий план. Тому ми не маємо його недооцінювати. Цю проблему потрібно виправити нам і з боку Брюсселя. Ми не можемо його зчитати та вважаємо, що він легковажить й поступиться. Втім, ця людина з 2010 року при владі з конституційною більшістю в Угорщині", - пояснив Тужанський.

Експерт наголосив, що Україна має працювати над тим, щоб Віктор Орбан не заважав нашому зближенню з ЄС

"Хай Віктор Орбан буде при владі скільки завгодно. Головне, щоб він голосував за вступ України до ЄС. Нам повинно бути байдуже, скільки він буде при владі, адже це вибір угорців. Україні слід працювати над тим, щоб він не заважав нашому зближенню з ЄС. От і все. Якщо угорцям подобаються його популістичні казки, то це їхній вибір", - додав він.

Україна
ЄС
Єврокомісія
Вступ в ЄС
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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