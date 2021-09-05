Не сумніваюся, що президент Байден приїде до Києва, - Кулеба

Про це Кулеба сказав у програмі "Подробиці тижня", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами Джо Байден відвідає Україну, але не цього року.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба.

Джо Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віце-президента США. Під час свого візиту він взяв участь у двосторонніх зустрічах з п'ятим президентом України Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд.