Не сумніваюся, що президент Байден приїде до Києва, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден відвідає Україну
Про це Кулеба сказав у програмі "Подробиці тижня", повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами Джо Байден відвідає Україну, але не цього року.
"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба.
Джо Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віце-президента США. Під час свого візиту він взяв участь у двосторонніх зустрічах з п'ятим президентом України Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом, який тоді очолював уряд.
- Нагадаємо, 4 вересня Дмитро Кулеба заявив, що Джо Байден підтримав євроатлантичні прагнення України, але відмовився говорити про дату вступу нашої держави до НАТО.
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