"Не сумуватиму за тобою, газопроводе": голова представництва ЄС в Україні Маасікас про зупинку сертифікації "Північного потоку-2"
Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" нашкодив відносинам ЄС та Україні
Про це він написав у Twitter.
"Рідкісне особисте зауваження про газопровід. Він нашкодив відносинам ЄС та Україні більше, ніж будь-що. Був основною темою моєї церемонії вручення вірчих грамот, яка зазвичай є урочистою подією. Був причиною, через яку мене викликав уряд країни перебування, єдиний раз у моїй кар'єрі", - розповів Маасікас.
Дипломат додав: "Не сумуватиму за тобою, газопроводе".
Твіт Маасікаса з'явився після того, як 22 лютого Міністерство економіки Німеччини зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".
- Раніше повідомлялося, що у Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російський газовий монополіст Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2".
- Віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр державних активів Яцек Сасін заявив, що газопровід "Північний потік-2" не варто розглядати лише як суто економічний проєкт, і з цим погоджуються як у Польщі, так і в Німеччині.
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