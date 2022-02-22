"Не сумуватиму за тобою, газопроводе": голова представництва ЄС в Україні Маасікас про зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

Про це він написав у Twitter.



"Рідкісне особисте зауваження про газопровід. Він нашкодив відносинам ЄС та Україні більше, ніж будь-що. Був основною темою моєї церемонії вручення вірчих грамот, яка зазвичай є урочистою подією. Був причиною, через яку мене викликав уряд країни перебування, єдиний раз у моїй кар'єрі", - розповів Маасікас.



Дипломат додав: "Не сумуватиму за тобою, газопроводе".



Твіт Маасікаса з'явився після того, як 22 лютого Міністерство економіки Німеччини зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".



Раніше повідомлялося, що у Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російський газовий монополіст Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2".

Віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр державних активів Яцек Сасін заявив, що газопровід "Північний потік-2" не варто розглядати лише як суто економічний проєкт, і з цим погоджуються як у Польщі, так і в Німеччині.