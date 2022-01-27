Вітренко: Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2"

Про це він написав у Facebook.



За його словами, йдеться про створення дочірньої компанії Газпрому Gas for Europe, яку Росія хоче зареєструвати як власника та оператора частини "Північного потоку-2", який проходить територією Німеччини.



"Це ніщо інше як маніпуляція, бажання бути понад законом і продовжувати шантажувати Європу газом ще не один рік", - написав Вітренко.



Він додав, що такі дії прямо суперечать політичній волі Європейського парламенту і Ради ЄС, які свідомо розповсюдили правила Третього енергопакету на "Північний потік-2".



"Це сталося у квітні 2019. Газпром намагався в рамках регуляторних процедур отримати звільнення від застосування вимог Третього енергопакету ЄС до ПП2, однак спочатку BNetzA, а згодом і Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовили в наданні будь-яких преференцій цьому газопроводу", - нагадав посадовець.



Вітренко зазначив, що російську сторону це не зупинило.



"Вони пішли далі. І попри те, що "Північний потік-2" - це єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км із понад 1200. Однак газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку з продовженням газопроводу "Північний потік-1" вже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, аби правила стосувалися усього газогону – від Усть-Луги в Росії до Любміна в Німеччині", - сказав Вітренко.



Він також нагадав про інтерв’ю Politico заступника головного директора Європейської комісії з питань енергетики Клаус-Дітер Борхардта, який сказав, що якщо Газпром залишиться власником частини "Північного потоку-2" від російського берега до точки входу в територіальні води Німеччини, а інша компанія володітиме останнім 54 кілометрами, то "це можна розглядати як обхід правил про анбандлінг".



За словами очільника Нафтогазу, BNetZA може відновити процес сертифікації оператора "Північного потоку-2", який зупинили в листопаді.



"Нафтогаз, який був офіційно долучений до цієї процедури, надасть усі юридичні аргументи, чому європейським правилам має відповідати увесь газогін, а не тільки його німецька частина", — пояснив посадовець.



Так, Вітренко закликав новий німецький уряд та регулятора не дозволити Росії "зневажати європейські норми і закони", особливо на тлі загострення ситуації на російсько-українському кордоні.



Він резюмував: якщо Росії нададуть "право бути понад законом в енергетиці, Путін отримує зелене світло бути понад законом і здоровим глуздом і в усьому іншому".



Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що сертифікація "Північного потоку-2" за законодавством ЄС зменшить його потужність в 2 рази.