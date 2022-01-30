Росії порадили не розраховувати на швидку сертифікацію "Північного потоку-2"
У Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною
Про це повідомляє DW.
За словами голови Федерального агентства з мереж Йохен Хоманна, швидкої сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не слід чекати, попри створення в Німеччині окремої компанії для управління ним.
"Зважаючи на майбутні перевірки, можна швидко дійти висновку, що завершення сертифікації у першому півріччі навряд чи буде можливим", - сказав Хоманн.
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Нагадаємо, Німеччина 27 січня заявила про готовність накласти санкції на "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.
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