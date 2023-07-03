Про це інформує в Медіацентрі Україна речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Бувають дні, коли більше, бувають дні, коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, то це не значить, що треба розслаблятися, і вони зменшилися", – сказав військовий.

Ігнат вважає, що ворог може готуватися або перенаправляти свої сили на інші напрямки. Також це може бути пов’язано з тим, що запаси ракет та дронів у ворога не нескінчені.

"Це все треба десь брати, зокрема в Ірану, якщо ми говоримо про "шахеди". І у своєму у воєнно-промисловому комплексі, який в Росії, на жаль, працює. Але ж виготовити крилаті ракети не так швидко", – додав спікер.

Статистика показує, що більшість ракетних ударів ворога по Україні відбуваються вночі, оскільки це ускладнює роботу Протиповітряної оборони. Також боротьба з "шахедами" є складною.

"Щоб наша ППО мала доволі таки багато проблем, їх запускають з різних напрямків, різними маршрутами, що ускладнює роботу протиповітряної оборони й розосереджує увагу наших зенітників та інших фахівців, які збивають ці БпЛА", – розповів Ігнат.

Різні складові Сил оборони, включаючи крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати та ПЗРК, працюють над знищенням дронів. Винищувачі також виконують роль ППО. Однак військовий зазначив, що ефективність була б значно вищою, якби замість МіГ-29 використовували F-16.