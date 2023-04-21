Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо звернення групи 20 ультраправих республіканців до президента США Джо Байдена з закликом про припинення військової допомоги Україні.

"На мою думку, що просте ігнорування цього листа, як я бачу в інформаційному просторі, - недалекоглядна позиція. Я уважно почитав це звернення, і можу сказати, що його підготували серйозно. Зазначу, що цей лист тільки від частини республіканської групи у конгресі. Однак у цій групі є різні люди, наприклад, серед них є і лібертаріанець Ренд Пол, який взагалі не належить до республіканців, але він завжди виступав зі своєю позицією, яку називали проросійською. Я уважно прочитав лист, він дуже небезпечний. Більший акцент спрямований на тому, що пріоритети потрібно спрямувати на Китай та китайську загрозу, а військові засоби, які надаються Україні, мають бути адекватні стратегії пришвидшення завершення війни та перемозі у ній ", - сказав надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.).

Валерій Чалий зауважив, що це звернення не є тиском до відмови військової підтримки України, бо тут все залежить від позиції діючої адміністрації.

"Ці відповіді не тільки повинен знайти Байден, ми також маємо допомогти, тому треба працювати з кожним з цих конгресменів. Дуже легко працювати зі зручними, бо я бачу, що наші делегації їздять до США, але проводять дуже комфортні зустрічі з тими, хто підтримує Україну. За моєю інформацією, з цією групою взагалі ніхто серйозно не працював, і це є помилкою. Ми не повинні думати, що така двопартійна та двопалатна підтримка буде вічною, треба працювати з кожним сенатором та з кожним конгресменом", - підкреслив Чалий.