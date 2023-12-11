Не варто сподіватися, що Туск працюватиме виключно в інтересах України, - політолог Магда
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики вважає, що новий прем'єр Польщі Дональд Туск не займатиметься виключно проблемами України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що Туск, який дійсно був рекордсменом перебування у прем'єрському кріслі майже 7 років, не просто повертається в велику політику. Він повертається в достатньо складних умовах. Тому принцип: "Туск прийде і порядок наведе" в даному випадку працювати не буде. Я б не сильно сподівався, що Туск буде працювати виключно в інтерес України. Мовляв, відразу займеться проблемами українського збіжжя, перетину кордонів автомобілістами тощо, це не так" - зазначив він.
За його словами, Туск буде займатися, насамперед, проблемами Польщі.
"Йдеться про польську економіку, соціальну політику та розвиток, це його завдання як прем'єр-міністра. Він буде змушений працювати в умовах достатньо потужної опозиції, бо 35% отримала партія “Право і справедливість”, яка 8 років була при владі. Їй обіцяють "веселе життя", як і багатьом її функціонерам. Це практика, яка буде достатньо не простою і очевидно, щоб здійснити свої передвиборчі обіцянки, потрібні будуть докази", - додав він.
Магда вважає, що Україні потрібно шукати з Польщею нову ідеологію.
"Лише констатуючи наявність спільного ворога ми можемо добиватись певнних успіхів. Лише рухаючись в цьому напряму ми можемо забезпечити відповідні зміни в нашій державі. Тобто ми маємо змінюватись разом з нашими партнерами", - зауважив він.
Польща, попри проблеми в наших двосторонніх відносинах, які спостерігаються останні місяці, не втратила статусу головного українського стратегічного партнера, каже політолог.
"Ми маємо цей статус розвивати та наповнювати реальним предметним змістом", - резюмував він.
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У понеділок, 11 грудня, уряд Польщі обрав лідера парламентської більшості Дональда Туска прем’єр-міністром.
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