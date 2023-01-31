"Не варто засиджуватись у кріслах": Зеленський анонсував нові кадрові рішення
Президент пообіцяв нові кадрові рішення: тим, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах
Про це розповів Володимир Зеленський.
"Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах", - заявив прехзидент.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.
- 24 січня він звільнив п'ятьох очільників ОВА. Також підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.
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