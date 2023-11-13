"Не відповідає дійсності": в Міноборони відреагували на дані ЗМІ щодо звільнення генералів

Про це відомство повідомило у Facebook.

"Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.