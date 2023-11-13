Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Не відповідає дійсності": в Міноборони відреагували на дані ЗМІ щодо звільнення генералів

"Не відповідає дійсності": в Міноборони відреагували на дані ЗМІ щодо звільнення генералів

13 листопада, 2023 понедiлок
22:45
Війна з Росією Міноборони

Міністерство оборони України спростувало інформацію ЗМІ щодо можливого звільнення низки військових командирів

Про це відомство повідомило у Facebook.

"Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше інформація про звільнення трьох командувачів зявилася у ЗМІ. Зокрема, за даними джерел "Української правди", міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.  За даними УП, Сергій Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.
  • Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його інформацією, цього тижня генерал-лейтенанту Сергію Наєву може бути оголошена підозра.

Міністерство оборони
Сергій Наєв
Рустем Умєров
Читайте також:
кордон черги
11 листопада, 2023 субота
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
Російська техніка
12 листопада, 2023 неділя
Міноборони розпочало розчищення територій України від спаленої російської техніки: що роблять із металобрухтом
Сергій Стерненко
11 листопада, 2023 субота
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
23:23
корабель рф
Приймає замовлення від Міноборони РФ: НАЗК визнало компанію з Данії міжнародним спонсором війни
23:22
Матеуш Моравецький
Дуда офіційно доручив Моравецькому сформувати уряд в Польщі
22:30
Блокування кордону з Україною: лідер польського протесту заявив про безрезультатність переговорів
22:22
Оленегорський горняк, корабель РФ
Через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ, - партизани
21:57
World of Tanks Wargaming
Розробники гри World of Tanks зібрали понад $1 млн на автомобілі швидкої допомоги для України
21:49
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
"Працюємо, щоб отримати безумовне рішення": Зеленський про нараду щодо переговорів з ЄС
21:44
Жозеп Боррель
Місія ЄС приїде до України, щоб обговорити гарантії безпеки, - Боррель
21:33
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний провів телефонну розмову з генералом США Брауном: йшлося про плани ЗСУ на зиму та потреби української армії
21:20
ЦАХАЛ захопив будівлю парламенту Гази, в уряді Ізраїлю вважають, що ХАМАС уже не контролює регіон
20:52
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі Моравецький подав у відставку
20:51
Ексклюзив
Сергій Наєв
Нардеп Гончаренко припускає, що генералу Наєву цього тижня можуть оголосити підозру
20:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На тимчасово окупованій Херсонщині зберігається туман війни. Колонка Сергія Згурця
20:35
Авдіївка
В Авдіївці лишаються два лікарі на понад 1,5 тис. жителів, - Барабаш
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Подоляк vs Расмуссен. Розмова німого з глухим
20:04
У Міноборони стартував проєкт з рекрутингу до ЗСУ: які вакансії актуальні
19:49
ЗСУ
Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили штурми противника на основних напрямках боїв, відбулося 50 бойових зіткнень
19:38
Сектор Гази
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію кількох високопоставлених керівників ХАМАСу
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 628-го дня війни: США викуповують для української ППО установки Gepard, а ЗСУ мають успіх на Лівобережжі Херсонщини
18:57
У Чечні 18-річного сина Кадирова призначили першим заступником міністра з фізкультури та спорту
18:43
РФ обстріляла Нікополь і громаду з важкої артилерії: поранений чоловік, пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП
18:21
Угорщина - ЄС
Угорщина знову заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру
18:18
Володимир Сальдо
ВАКС конфіскував нові активи Сальдо, а також його дружини та компанії
18:00
OPINION
Валерій Чалий
Вибори, рейтинги, заміри, опитування — це словник мирного часу
17:58
зерно, зернова угода
Тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, – амбасадорка США
17:50
Ексклюзив
Defence Express: ворог втратив рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ"
17:45
ракета "IRIS-T"
Німеччина оголосила про намір надати Україні ще дві системи IRIS-T до кінця року
17:45
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон: загинули двоє людей, десятьох поранено
17:39
Коригували удари росіян по позиціях ЗСУ у Краматорську й Бахмуті: до 8 років засудили двох навідників
17:32
EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
17:29
Шимон Головня, Польща
Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
17:22
Після обвалу тунелю в районі Уттаркаші в індійському штаті Уттаракханд 13 листопада 2023
В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
17:17
Ексклюзив
втрати окупантів
"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
17:09
вугілля порт
ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
16:46
Ексклюзив
ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку
16:40
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України
16:35
Ексклюзив
Україна-Польща
Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
16:32
Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
16:16
обстріл Бериславу
Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
16:15
на фото Євген Положій
Родинна сага про боротьбу за свободу: в Україні вийде друком книжка Євгена Положія "Фінальний епізод"
16:03
OPINION
Андрій Клименко
Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV