"Не відповідає дійсності": в Міноборони відреагували на дані ЗМІ щодо звільнення генералів
Міністерство оборони України спростувало інформацію ЗМІ щодо можливого звільнення низки військових командирів
Про це відомство повідомило у Facebook.
"Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.
- Раніше інформація про звільнення трьох командувачів зявилася у ЗМІ. Зокрема, за даними джерел "Української правди", міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. За даними УП, Сергій Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його інформацією, цього тижня генерал-лейтенанту Сергію Наєву може бути оголошена підозра.
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