Про це повідомляє Reuters.

Ердоган додав, що, на його думку, Швеція "не показує добрих результатів" щодо виконання обіцяного.

"Туреччина заморозить заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, якщо країни Північної Європи не виконають обіцянки щодо боротьби з тероризмом, дані минулого місяця", – сказав Ердоган.



Туреччина звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських угруповань, які вона вважає терористами. Йдеться про організації курдів, серед яких поширеними є сепаратистські настрої. Європа вимагає від Анкари надання курдам більшої автономії, а також дотримання їхніх прав відповідно до європейських стандартів.

Туреччина пообіцяла підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу в Мадриді

5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

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