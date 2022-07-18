Не виконують обіцянок: Ердоган знову погрожує Швеції та Фінляндії заблокувати вступ до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попередив, що може заморозити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО у випадку, якщо країни не виконають обіцянок боротьби з організаціями, які Туреччина вважає терористичними
Про це повідомляє Reuters.
Ердоган додав, що, на його думку, Швеція "не показує добрих результатів" щодо виконання обіцяного.
"Туреччина заморозить заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, якщо країни Північної Європи не виконають обіцянки щодо боротьби з тероризмом, дані минулого місяця", – сказав Ердоган.
Туреччина звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських угруповань, які вона вважає терористами. Йдеться про організації курдів, серед яких поширеними є сепаратистські настрої. Європа вимагає від Анкари надання курдам більшої автономії, а також дотримання їхніх прав відповідно до європейських стандартів.
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