Не вірте брехні, що Київ оточений. Ворог працює не лише зброєю, а й інформаційно, – Віталій Кличко
Сьогодні в мережі поширювали чутки про оточений Київ і неможливість евакуації.
Бути українців уважними й не вірити дезінформації закликав у своєму відеозверненні міський голова Києва Віталій Кличко, передає Еспресо.TV.
"Створюють фальшиві сторінки представників влади і створюють легенди про представників влади. Сьогодні створили клон моєї сторінки в інстаграмі. Ввечері російський інтернет розповсюджував інформацію, що Київ нібито оточений і евакуація неможлива. І дивно, що це почали поширювати українські телеграм-канали. Не вірте брехні, довіряйте інформації тільки з офіційних джерел", – наголосив мер Києва.
Віталій Кличко нагадав про те, що офіційні канали зв’язку в соцмережах позначають бейджем верифікації ("синьою галочкою"). А також порадив звертати увагу на те, коли створена сторінка— дату першого повідомлення та інше. І надав список своїх офіційних каналів зв’язку:
Telegram https://t.me/vitaliy_klitschko
Instagram https://instagram.com/vitaliyklitschko
Facebook https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko
Twitter https://www.twitter.com/vitaliy_klychko/
"Усі разом, згуртувавшись, ми вистоїмо. Україна переможе!" – додав він.
- Нагадаємо, Кличко закликав киян провести ніч на 28 лютого в укриттях, адже готується відсіч ворога
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