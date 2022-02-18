Не вірте російським фейкам і не бійтеся, Україна не планує жодних наступальних операцій, - Резніков

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



"Інформаційний простір зараз наповнений фейками, які розкривають справжні наміри російської сторони. Коли російські маріонетки залякують людей наступом нашої армії і закликають до евакуації, це ще раз доводить - вони бачать Донбас безлюдним. Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, щоб якнайшвидше почалося відродження. Бо це наша земля, там живуть наші люди. Ми не плануємо жодних наступів. Тому що це може створити загрозу для наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми цінуємо кожне життя на відміну від російських військ, які обстрілюють дитячі садки і школи", - заявив Резінков.



Він додав, що російська пропаганда 17 лютого поширила фейк про обстріл українськими військовими Станиці Луганської. Цей фейк вдалося швидко спростувати. 18 лютого росіяни поширюють нову дезінформацію про хімічну атаку в Горлівці.



"Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті", - зауважив міністр.



Це, за його словами, прояв того, про що попереджали партнери України, - російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини. Також Резніков наголошує, що це є проявом інформаційної війни.



"Ще раз звертаюся до громадян - не вірте фейкам і не бійтеся. Українська армія готова дати відсіч ворогу, але діятиме у межах домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеку для людей", - наголосив Резніков.



Станом на вечір 18 лютого російські окупанти 53 рази порушили режим припинення вогню, 41 з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілу окупантами Старогнатівки на Донбасі важко поранений боєць ЗСУ.