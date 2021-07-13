Не вірю, що він повернеться на вершину, - Хабіб спрогнозував майбутнє Макгрегора

Про це повідомляє ABC news.



За словами Хабіба, він не вірить, що Конор зможе повернутися на вершину дивізіону.



"Гроші і слава показують, хто ти є. Існує позиція, що насправді все інакше. Підсумок поєдинку з Пуар'є міг би стати таким же і без перелому. Після нього Конор вже ніколи не буде бити ногами, як раніше. Не вірю, що він повернеться на вершину. Конор може ще повернутися, але враховуючи, що сталося з його головою і ногами, з цим хлопцем покінчено. Можу додати тільки те, що він корисний UFC", - скахав Хабіб Нурмагомедов.



Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги. Поєдинок несподівано завершився на 5-й хвилині, коли ірландець оступився і зламав ногу. Він залишив октагон на ношах, а рефері зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.



Це була вже третя зустріч між бійцями. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

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