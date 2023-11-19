Не втягуймо себе у ворожі спецоперації
Коли особа регулярно провокує суспільні скандали, вона має викликати підозру
Мовна перепалка — ще один доказ, що росіяни й досі мають в Україні хороші позиції для реалізації інформаційних диверсій.
Не втягуймо себе у ці ворожі спецоперації. Памʼятайте, що російські спецслужби використовують агентів публічного впливу з різними легендами. Переважно це агенти з крайніми позиціями. Немає значення, хто вони — ліві, праві чи "веселкові", російськомовні чи україномовні. На жаль, інколи це особи, які мають репутацію політиків з нібито суперпатріотичною позицією. Це не повинно вводити в оману.
Вирізнити таких агентів за їхньою характерною поведінкою можуть лише спеціалісти з досвідом. Завдання звичайних громадян — не втягуватися у публічні дискусії, які провокують і заглиблюють нас у внутрішні чвари.
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Помилитися може будь-хто, але коли особа регулярно провокує суспільні скандали, вона має викликати підозру.
Україна в цьому сенсі не унікальна. Наприклад, у Німеччині провокаційну діяльність в інтересах Росії ведуть одночасно крайні праві та ліві. Це виглядає як підпал з різних сторін, що дозволяє росіянам контролювати й спалахи напруги, і градус кипіння.
Памʼятайте просто про це і згадуйте завжди приказку, що не все те золото, що блищить.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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