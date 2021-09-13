"Не вважаю, що Україну можна окупувати за тиждень": Зеленський заявив, що порівняння з Афганістаном недоречні, бо воюють тільки українці
Україну не можна порівнювати з Афганістаном, бо ЗСУ сім років протистоять одній з наймогутніших армій світу
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу CNN, передає пресслужба ОПУ.
"В 2014 році, нехай пробачать нам партнери зі США та ЄС, спочатку ми опинилися там, де опинилися. Відбулася ескалація, Росією були окуповані наші території. З нами поруч нікого не було. Не було ніякої військової техніки, крім того, що було в нас. Інших військ не було, лише громадяни України", – сказав він..
Зеленський наголосив, що на початку війни українці ставали добровольцями та волонтерами.
"За вісім років Росія не змогла захопити Україну. Це не армія "Талібану". Це - одна з наймогутніших армій світу. Ми відстоювали свою державність. Ось чому, я думаю, ми максимально незалежні від будь-якої країни", – зазначив президент.
Він додав, що Україна, на відміну від Афганістану, не має сильної залежності від США.
"Я вважаю, що за чотири, п’ять чи сім днів неможливо таку велику державу – за територією, за чисельністю населення – просто окупувати", – сказав Зеленський.
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