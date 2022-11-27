Небезпека чадного газу: МОЗ України оприлюднило пам'ятку щодо можливої загрози отруєння
Через терористичні дії РФ страждає енергетична сфера України, тож українці завчасно почали готуватися до зими: обладнують будинки генераторами й іншими приладами, що може призвести до отруєння чадним газом
Про це повідомили в telegram-каналі МОЗ України.
"Пам'ятайте: чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання не визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку", - йдеться у дописі.
- 21 листопада на Закарпатті сім'я переселенців з немовлям отруїлися чадним газом.
- 23 листопада стало відомо, що на Закарпатті через отруєння чадним газом від буржуйки загинув 57-річний чоловік.
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