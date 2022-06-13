Небезпека наближається, але про наступ на Слов'янськ поки що говорити рано, - голова ВА Лях
Вадим Лях, голова міської військової адміністрації Слов'янська повідомив, що основні бої зараз ведуться у напряму населених пунктів Богородичне, Святогірськ, Довгеньке, а по місту завдаються авіа та ракетні удари
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація напружена, але стабільна. Основні бої зараз ведуться у напряму населених пунктів Богородичне, Святогірськ, Довгеньке. Сьогодні говорити про наступ на Слов'янськ поки що рано. В основному по місту завдаються авіа та ракетні удари, а околиці та сусідні селища обстрілюються артилерією. Фронт наближається, відповідно, і небезпека стає ближче" – зазначив голова міської військової адміністрації.
Вадим Лях зауважив, що у місті ситуація напружена через часті перебої та порушення у роботі інфраструктури: подача води, електроенергії.
"На сьогодні ми оцінюємо, що близько 24 тисяч містян залишається у Слов'янську зі 100 тисячного населення, яке проживало до війни. Постійно проводимо евакуацію, така можливість є; йдуть автобуси до Покровська, а потім потягом на Львів. У місті працює банківська система, відбувається підвіз продовольства у магазини, тобто все необхідне є" – додав голова ВА Слов'янська.
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