Небезпека наближається, але про наступ на Слов'янськ поки що говорити рано, - голова ВА Лях



Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація напружена, але стабільна. Основні бої зараз ведуться у напряму населених пунктів Богородичне, Святогірськ, Довгеньке. Сьогодні говорити про наступ на Слов'янськ поки що рано. В основному по місту завдаються авіа та ракетні удари, а околиці та сусідні селища обстрілюються артилерією. Фронт наближається, відповідно, і небезпека стає ближче" – зазначив голова міської військової адміністрації.

Вадим Лях зауважив, що у місті ситуація напружена через часті перебої та порушення у роботі інфраструктури: подача води, електроенергії.

"На сьогодні ми оцінюємо, що близько 24 тисяч містян залишається у Слов'янську зі 100 тисячного населення, яке проживало до війни. Постійно проводимо евакуацію, така можливість є; йдуть автобуси до Покровська, а потім потягом на Львів. У місті працює банківська система, відбувається підвіз продовольства у магазини, тобто все необхідне є" – додав голова ВА Слов'янська.

2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ, влучили в лінію електропередач і будинки, залишивши місто без світла й води

5 червня росіяни завдали ракетних ударів по не житловому сектору Слов'янська

8 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення

11 червня Шенштаб ЗСУ інформував, що окупанти закріплюються на околицях Оріхового та готуються до наступу на Слов'янськ

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