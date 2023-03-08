"Неділю я присвячую молитві та походу до церкви", - Усик розповів про свій графік життя

Про це повідомляє The Overlap

"Перше тренування - о п'ятій ранку. Це здебільшого кардіотренування. Дванадцята дня - друге тренування. Якщо це басейн, то пропливаю щонайменше два кілометри. Основне тренування - шоста вечора. В понеділок, середу та п'ятницю - спаринги, в суботу - крос 10-20 кілометрів", - розповів Усик.

Неділю боксер присвячує відпочинку та розвитку.

"Неділя - це мій день, який я присвячую молитві та походу до церкви, читаю книжки, вчу англійську чи записую якісь думки в щоденник, створюю вірші", - сказав Олександр Усик.