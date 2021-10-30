Недобір опадів у Кримських горах: Ай-Петрі - 57%, Ангарський перевал - 74%

Про це повідомляє так званий "гідрометцентр Криму", розповідає Еспресо.TV.

Так, згідно з моніторингом наповнюваності річок за місяць у жовтні в басейнах більшості річок випало лише 3-12.3 мм опадів і лише у верхів’ї річки Бельбек випало 24 мм опадів.



Читайте також: Води в Криму бракує військовим базам окупантів, а не населенню. Інфографіка

"У Кримських горах спостерігався суттєвий недобір опадів: у районі Ай-Петрі випало 43% норми, а в районі Ангарського перевалу 26% норми", - йдеться у повідомленні, на яке посилається портал АРК.



"Річка Альма вище за гідропоста Партизанське місцями пересохла. На більшості річок селевих басейнів муніципальних округів Алушти, Судака та Феодосії зберігається пересихання", - кажуть у підконтрольному Кремлю "гідрометцентрі".



Читайте також: Росія вимагає від Зеленського формулу Штайнмаєра та воду в Крим. І якомога швидше, - Андрій Білецький

"Приплив води до водосховищ природного стоку за 25 днів жовтня у млн. куб. м становив: Білогірське - 0.703, Сімферопольське - 0.753, Щасливе - 0.351, Чорноріченське - 0.527. Загальний сумарний обсяг води у водосховищах, розташованих у руслах річок, на кінець жовтня 2021 року становив 112.08 млн.куб.м, що на 6.88 млн. куб. м. менше, ніж місяць тому", - зазначає "гідрометцентр".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb