Недобір опадів у Кримських горах: Ай-Петрі - 57%, Ангарський перевал - 74%
В окупованому Криму продовжують пересихати річки. Причиною окупанти називають посушливу погоду, яка спостерігалася останній місяць на півострові
Про це повідомляє так званий "гідрометцентр Криму", розповідає Еспресо.TV.
Так, згідно з моніторингом наповнюваності річок за місяць у жовтні в басейнах більшості річок випало лише 3-12.3 мм опадів і лише у верхів’ї річки Бельбек випало 24 мм опадів.
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"У Кримських горах спостерігався суттєвий недобір опадів: у районі Ай-Петрі випало 43% норми, а в районі Ангарського перевалу 26% норми", - йдеться у повідомленні, на яке посилається портал АРК.
"Річка Альма вище за гідропоста Партизанське місцями пересохла. На більшості річок селевих басейнів муніципальних округів Алушти, Судака та Феодосії зберігається пересихання", - кажуть у підконтрольному Кремлю "гідрометцентрі".
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"Приплив води до водосховищ природного стоку за 25 днів жовтня у млн. куб. м становив: Білогірське - 0.703, Сімферопольське - 0.753, Щасливе - 0.351, Чорноріченське - 0.527. Загальний сумарний обсяг води у водосховищах, розташованих у руслах річок, на кінець жовтня 2021 року становив 112.08 млн.куб.м, що на 6.88 млн. куб. м. менше, ніж місяць тому", - зазначає "гідрометцентр".
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