Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Недобір опадів у Кримських горах: Ай-Петрі - 57%, Ангарський перевал - 74%

Недобір опадів у Кримських горах: Ай-Петрі - 57%, Ангарський перевал - 74%

30 жовтня, 2021 субота
10:50
Суспільство Річка Альма. Крим, Україна

В окупованому Криму продовжують пересихати річки. Причиною окупанти називають посушливу погоду, яка спостерігалася останній місяць на півострові

Про це повідомляє так званий "гідрометцентр Криму", розповідає Еспресо.TV.

Так, згідно з моніторингом наповнюваності річок за місяць у жовтні в басейнах більшості річок випало лише 3-12.3 мм опадів і лише у верхів’ї річки Бельбек випало 24 мм опадів.

Читайте такожВоди в Криму бракує військовим базам окупантів, а не населенню. Інфографіка

"У Кримських горах спостерігався суттєвий недобір опадів: у районі Ай-Петрі випало 43% норми, а в районі Ангарського перевалу 26% норми", - йдеться у повідомленні, на яке посилається портал АРК.

"Річка Альма вище за гідропоста Партизанське місцями пересохла. На більшості річок селевих басейнів муніципальних округів Алушти, Судака та Феодосії зберігається пересихання", - кажуть у підконтрольному Кремлю "гідрометцентрі".

Читайте такожРосія вимагає від Зеленського формулу Штайнмаєра та воду в Крим. І якомога швидше, - Андрій Білецький

"Приплив води до водосховищ природного стоку за 25 днів жовтня у млн. куб. м становив: Білогірське - 0.703, Сімферопольське - 0.753, Щасливе - 0.351, Чорноріченське - 0.527. Загальний сумарний обсяг води у водосховищах, розташованих у руслах річок, на кінець жовтня 2021 року становив 112.08 млн.куб.м, що на 6.88 млн. куб. м. менше, ніж місяць тому", - зазначає "гідрометцентр".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
гідрометцентр
опади
вода
новини Криму
вода для Криму
Читайте також:
Дмитро Разумков
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Разумков не виключив, що офшорний скандал із Зеленським і Кварталом 95 матиме продовження
Богдан Бутко
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Соромно має бути партнерам, які тиснуть йому руку, 50% геїв - педофіли: ексфутболіст збірної України накинувся на австралійця, який зробив камінг-аут
Андрій Шевченко
27 жовтня, 2021 середа
Екскапітан збірної України спрогнозував, що Петраков змусить національну команду грати за тактикою Шевченка
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.21
    Купівля 26.21
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
30 жовтня
13:56
На дільницях у Харкові ані COVID-сертифікати, ані ПРЛ-тести не вимагатимуть. Слова Радуцького там назвали фейком
13:32
Дитячу лікарню під COVID, у громадський транспорт з сертифікатом. У Рівному відбулася екстрена комісія
13:17
В Україні не бракує кисню для хворих на COVID, - Зеленський
13:08
Михайло Цимбалюк
Заява Данілова про президентську республіку − публічне визнання узурпації влади, − нардеп Михайло Цимбалюк
13:00
У Маріуполі готуються зачинити всі ринки
12:43
"Газпром" припинив подачу газу до Європи трубопроводом "Ямал"
12:19
Видавав себе за ветерана-афганця. На Черкащині відомого музейника й волонтера звинувачують у шахрайстві
12:13
Роман Лозинський
"Байдуже, хто зі "Слуг" сяде в крісло міністра оборони. Всі нитки зійдуться в кабінеті Єрмака", − нардеп Роман Лозинський
12:00
Україна не закуповуватиме електроенергію у Росії та Білорусі
11:34
У Мінську чоловіку з Африки не сподобалося, що його фотографують. Закінчилося це бійкою на палицях
11:10
Харків
Вибори у Харкові під загрозою зриву, - ОПОРА
10:20
Через несправну газову колонку у Броварах загинула ціла родина
10:00
Розпочався Всесвітній конгрес білорусів
09:30
У Харкові сьогодні - день тиші
09:11
Віталій Кличко
Локдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко
08:53
В Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом
08:22
У Каховці розгорнули сучасний мобільний шпиталь для хворих на COVID
08:01
29 жовтня на фронті: з російського боку - 19 обстрілів, з українського - 5 поранених
08:00
"Львів" - "Олександрія"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
07:21
Ілон Маск
Ілон Маск відкриє університет у Техасі
2021, п'ятниця
29 жовтня
23:00
Леонід Станіславський і Рафаель Надаль
Легендарний тенісист Надаль зіграв матч проти 97-річного українця-рекордсмена. Фото, відео
22:48
На виборах у Харкові можуть перевіряти COVID-сертифікати, - Радуцький
22:41
"Ураган"
Український клуб достроково вийшов в еліт-раунд футзальної Ліги чемпіонів
22:24
Рафаель Двамена
У футболіста, яким цікавився "Шахтар", зупинилось серце
22:20
Київ планує до кінця року викупити п’ятий цех заводу "Більшовик"
21:59
Рональд Куман
Експрезидент "Барселони" здивував цілями клуба після звільнення тренера
21:52
Олександр Кокорін
Італійський клуб вирішив позбутись скандального російського футболіста
21:48
Контракт на п'ять років: Молдова домовилася з "Газпромом"
21:28
У Києві на дорозі утворився величезний провал через аварію водопостачання
21:19
Разван Рац
"Динамо" до запрошення Луческу насправді не існувало, - ексфутболіст "Шахтаря" зробив шокуючу заяву
21:05
$100 тис. щороку: СБУ викрила спробу підкупу нардепа
21:05
Марта Костюк
Українка Костюк сенсаційно вийшла у півфінал турніру WTA в Румунії
20:43
Людмила Денісова
Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Саакашвілі
20:23
Брендан Роджерс
У МЮ знайшли ким замінити тренера Сульшера
20:21
Олексій Арестович
Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
19:58
“Терорист” проник до СІЗО із вибухівкою: СБУ провела навчання у Маріуполі
19:39
Міхеїл Саакашвілі
Україна вже підготувала звернення до Грузії про передачу Саакашвілі Києву, - нардеп Ковальчук
19:20
вакцина
В Україні 65% вчителів щеплені двома дозами, - Шкарлет
19:00
Зеленський
Україна використовує зброю для захисту території, - Зеленський про перше застосування "Байрактарів" у зоні ООС
18:59
ФК Львів
УЄФА заборонив українському клубу брати участь в єврокубках, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV