"Негайне та тривале перемир'я": до Ізраїлю приїхала глава МЗС Франції
Глава французької дипломатії Катрін Колонна прибула до Ізраїлю в неділю, 17 грудня. Вона закликає до "нового негайного та тривалого гуманітарного перемир’я"
Про це пише Le Parisien.
Зазначається, що міністрка зустрінеться з родинами французьких заручників, а потім вирушить на окупований Західний берег для переговорів зі своїм колегою Ріядом аль-Малікі, представником Палестинської влади.
Крім цього, Колонна планує розглянути питання насильства ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі річки Йордан.
"З 7 жовтня, на жаль, деякі поселенці, керовані своєю ідеологічною сліпотою або своїм баченням своєї безпеки, вчинили злочини, які Франція рішуче засудила. Ми говоримо про це з нашими ізраїльськими колегами. Ми говоримо їм, що це неприйнятно саме по собі", - сказала голова МЗС.
- Міністерство закордонних справ Франції заявило, що внаслідок поранень, отриманих під час ізраїльського обстрілу на півдні Гази в Рафаху, 13 грудня загинув його співробітник.
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