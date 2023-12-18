"Негайне та тривале перемир'я": до Ізраїлю приїхала глава МЗС Франції

Про це пише Le Parisien.

Зазначається, що міністрка зустрінеться з родинами французьких заручників, а потім вирушить на окупований Західний берег для переговорів зі своїм колегою Ріядом аль-Малікі, представником Палестинської влади.

Крім цього, Колонна планує розглянути питання насильства ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі річки Йордан.

"З 7 жовтня, на жаль, деякі поселенці, керовані своєю ідеологічною сліпотою або своїм баченням своєї безпеки, вчинили злочини, які Франція рішуче засудила. Ми говоримо про це з нашими ізраїльськими колегами. Ми говоримо їм, що це неприйнятно саме по собі", - сказала голова МЗС.