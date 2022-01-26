Нехай він на мене ображається: Суркіс оцінив роботу Шевченка у "Дженоа"

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

За його словами, Андрій Шевченко помилився, коли у листопаді 2021 року погодився очолити аутсайдера чемпіонату Італії.

"Не звертайте уваги на те, що у нього сталося в "Дженоа". Це чергова його помилка. Нехай він на мене ображається - це чергова його помилка. Він пішов у команду, як каже наш головний експерт у країні Йожеф Йожефович (Сабо - ред.), де немає футболістів, футболісти є, але якої якості ці футболісти", - сказав Суркіс.

Він додав, що більшого у "Дженоа", яку Шевченко залишив у січні на 19-й позиції у турнірній таблиці, українець зробити не міг.

"Якщо в нього були певні домовленості, що йому куплять футболістів, то я не бачу цих покупок для посилення. Пішов Шевченко – вони програли 0:6, провалили. Він усе, що міг, усе робив. Я це бачив, я бачив це в останній грі з "Міланом", - запевнив Суркіс.

