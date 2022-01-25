Я не розглядав Шевченка головним тренером "Динамо", - Суркіс

Про це повідомляє YouTube-канал "Бомбардир".



За словами Суркіса, в нього не було підстав для запрошення Шевченка.



"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером «Динамо». Я не мав для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року. Ніколи не говори "ні". Можу собі у майбутньому уявити і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Поки тренер "Динамо" Луческу – я ні з ким нічого не говорю і не обговорюю. Відразу хочу попередити – припиніть. Усі пишуть, що я то з тим домовився, то про те. Я ні з ким не вступаю у переговори", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.