Нема що обговорювати з країною-агресоркою, - Санду про можливі переговори з РФ

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Moldova 1.

Санду зазначила, що РФ зараз використовує свої стандартні інструменти: погрози й спроби залякування інших країн.

"Це погрози. На жаль, такими є інструменти Росії: погрози, спроби залякування інших країн. Те, що ми бачимо в Україні загалом, дуже серйозне", - сказала вона.

Президентка Молдови додала, що раніше чинна влада хотіла побудувати конструктивні відносини з Росією, утім повномасштабна війна в Україні та "вбивство сусідів" зробило ці плани неможливими.

"Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що хочемо конструктивних відносин із Росією. Після того як розпочалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?" - зазначила Санду.

На питання, чи планує вона поїздки та зустрічі з російською владою, президентка відповіла, що не зацікавлена в цьому.

"Мені нема що обговорювати з країною-агресоркою", - наголосила Санду.

29 грудня президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна має стати членом Європейського Союзу до кінця цього десятиліття.