Немає більше надійного сховку для російських тилів. У Бериславі на Херсонщині ліквідували 100 окупантів
ЗСУ завдали нищівного удару по скупченню окупантів у тимчасово захопленому Бериславі Херсонської області
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Він написав: "Що стосується тільки прильоту в Бериславі. Там ЗСУ чітко потрапили у промзону. В адміністративну будівлю і в ангар з російськими бензовозами.
Через по-народному "вакуумний" вибух — понад 100 двохсотих росіян, яких вивозили 4-ма 130-ми ЗІЛами. Плюс контужені та покалічені вибуховою хвилею — приречені на вічні муки до кінця життя. Плюс обгорілі від зірваних бензовозів. Зустрічай, Росіє, своє "добро", якщо свої ж по дорозі десь не спалять, щоб не заморочуватись".
Хлань також додав, що прильоти у Нову Каховку, а до того в Лазурне свідчать: немає більше надійного схову для російських тилів. "Куди б не складали свою техніку чи запаси — все знайдемо", - констатував депутат Херсонської облради.
- 18 липня президент прокоментував ситуацію на фронті: "Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території".
- Того ж дня російські ЗМІ підтвердили український удар по Новій Каховці. Там міг перебувати заступник глави адміністрації Путіна Кірієнко.
- Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що 18 липня у Новій Каховці було чути вибухи на військових об'єктах росіян.
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