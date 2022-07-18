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Головна війна з Росією "Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території". Президент прокоментував ситуацію на фронті

"Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території". Президент прокоментував ситуацію на фронті

18 липня, 2022 понедiлок
22:43
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат

Про це Президент повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

Також Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні Сили продовжують ламати постачання для окупантів та знешкоджувати колаборантів. 

"Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах".

Окрім цього, Зеленський повідомив, що нині вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців зі Служби безпеки України. 

"Відбувається кадрова ревізія служби. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі — незадовільні результати роботи", — додав він.

  • 17 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що термін повноважень попереднього керівника НАБУ завершився і він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю організувати конкурс для обрання нового очільника.
  • 18 липня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Баканова.

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