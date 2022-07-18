Російські ЗМІ підтвердили український удар по Новій Каховці. Там міг перебувати заступник глави адміністрації Путіна Кірієнко
Перший заступник очільника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, якого називають куратором окупованих територій України, міг потрапити під ракетний удар ЗСУ в Новій Каховці
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Кирієнко побував на Каховській ГЕС, де провів нараду з призначеною Кремлем "владою" Херсонської області. Серед учасників зустрічі називають "голову адміністрації Сальдо".
Повідомлялося, що учасники наради сховалися від обстрілу в підвальних приміщеннях і ніхто не постраждав.
Водночас російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на джерела повідомляє, що український удар по Новій Каховці було завдано вже після від'їзду звідти делегації на чолі з Кирієнком.
- Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що 18 липня у Новій Каховці було чути вибухи на військових об'єктах росіян.
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