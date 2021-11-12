Немає міграційної кризи в Білорусі, є гібридна війна Росії проти Європи, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що криза на європейських кордонах - є проявом гібридної війни Росії проти ЄС
Про це Дмитро Кулеба сказав на брифінгу 12 листопада.
"Давайте домовимося, що немає зараз жодної так званої міграційної кризи у Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи", - сказав очільник МЗС.
Мета Москви, за словами Кулеби, полягає у тому, щоб створити проблеми та змусити увесь світ вирішувати їх з Росією.
"Ви знаєте, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі. І нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей. Ми знаємо, як їм протистояти, ми охоче ділимося досвідом протистояння з партнерами. Про це, до речі, йшлося на моїх переговорах цього тижня у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.
Голова МЗС додав, що ці ж питання розглядатимуться у Брюсселі у понеділок, 15 листопада. Там відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту Східного партнерства.
Наразі ключова тема усіх переговорів - безпека. Кулеба зазначає, що окрім теми мігрантів з міністрами ЄС обговорюватимуть також нарощення Росією сил на кордонах з Україною.
"Ітиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Ситуація серйозна, і ми працюємо і всередині країни, і назовні над максимальною мобілізацією наших партнерів, і мобілізацією наших можливостей ефективно протидіяти цій гібридній кризі”, - зазначив Кулеба.
Кулеба наголосив, що українсько-білоруські кордони вже зміцнили, і разом з партнерами МЗС працює над мінімізацією енергетичних ризиків. За його словами, усе, що відбувається, - це єдиний російський гібридний фронт проти Євроатлантичного простору.
"Наостанок зазначу, немає нічого важливішого за безпеку української держави, тому що це безпека українських громадян. І для зміцнення цієї безпеки в найближчі місяці МЗС з потрійною енергією працюватиме над зміцненням наших альянсів, нашої обороноздатності та збільшенням тиску на Росію", - наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.
- У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може прагнути просунутися далі на українську територію.
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