Немає міграційної кризи в Білорусі, є гібридна війна Росії проти Європи, - Кулеба

Про це Дмитро Кулеба сказав на брифінгу 12 листопада.

"Давайте домовимося, що немає зараз жодної так званої міграційної кризи у Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи", - сказав очільник МЗС.

Мета Москви, за словами Кулеби, полягає у тому, щоб створити проблеми та змусити увесь світ вирішувати їх з Росією.

"Ви знаєте, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі. І нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей. Ми знаємо, як їм протистояти, ми охоче ділимося досвідом протистояння з партнерами. Про це, до речі, йшлося на моїх переговорах цього тижня у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.

Голова МЗС додав, що ці ж питання розглядатимуться у Брюсселі у понеділок, 15 листопада. Там відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС напередодні саміту Східного партнерства.

Наразі ключова тема усіх переговорів - безпека. Кулеба зазначає, що окрім теми мігрантів з міністрами ЄС обговорюватимуть також нарощення Росією сил на кордонах з Україною.



"Ітиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Ситуація серйозна, і ми працюємо і всередині країни, і назовні над максимальною мобілізацією наших партнерів, і мобілізацією наших можливостей ефективно протидіяти цій гібридній кризі”, - зазначив Кулеба.

Кулеба наголосив, що українсько-білоруські кордони вже зміцнили, і разом з партнерами МЗС працює над мінімізацією енергетичних ризиків. За його словами, усе, що відбувається, - це єдиний російський гібридний фронт проти Євроатлантичного простору.

"Наостанок зазначу, немає нічого важливішого за безпеку української держави, тому що це безпека українських громадян. І для зміцнення цієї безпеки в найближчі місяці МЗС з потрійною енергією працюватиме над зміцненням наших альянсів, нашої обороноздатності та збільшенням тиску на Росію", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.

У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія може прагнути просунутися далі на українську територію.

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