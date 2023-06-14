Немає ніякого мирного плану Китаю, чи Бразилії. Цей план написаний Путіним, - нардеп Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що жоден запропонований мирний план завершення війни Росії проти України не враховує українські інтереси
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді мирний план не належить ані Китаю, ані Бразилії, чи іншій країні. Це план Путіна. Можна сказати, що це мирний план Путіна та Сі Цзіньпіна. Ми часто можемо побачити на фотографіях зовсім різного Путіна. Так от у мене таке враження, що двійники Путіна і привозять різні "мирні плани" щодо війни проти України. Адже всі ці плани є російським баченням завершення війни й робиться для створення певного міжнародного тиску на Україну. Все це певна дипломатична гра і не більше. Ніяких дієвих і справедливих пунктів жоден запропонований мирний план не має", - пояснив Княжицький.
- Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
- Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
- 24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".
- 12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.
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