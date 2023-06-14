Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді мирний план не належить ані Китаю, ані Бразилії, чи іншій країні. Це план Путіна. Можна сказати, що це мирний план Путіна та Сі Цзіньпіна. Ми часто можемо побачити на фотографіях зовсім різного Путіна. Так от у мене таке враження, що двійники Путіна і привозять різні "мирні плани" щодо війни проти України. Адже всі ці плани є російським баченням завершення війни й робиться для створення певного міжнародного тиску на Україну. Все це певна дипломатична гра і не більше. Ніяких дієвих і справедливих пунктів жоден запропонований мирний план не має", - пояснив Княжицький.