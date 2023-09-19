Немає підстав думати, що війна омине нас, - міністр оборони Болгарії

Про це повідомляє CNN.

Він припускає, що безпілотник, який виявили, пов’язаний з війною РФ проти України, але додав, що неможливо остаточно сказати, чий був дрон і звідки він прилетів. За його словами, БПЛА був із 82-мм мінометною міною.

Військові знищили вибухівку. Міністр оборони не міг сказати, як довго безпілотник пролежав непоміченим, але уточнив, що це не перший подібний наслідок війни, який з'являється за межами зони конфлікту.

"Вже є випадки падіння залишків безпілотників та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна нас омине", - сказав Тагарев.