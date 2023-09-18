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Війна з Росією: хроніка
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У Болгарії виявили невідомий БПЛА, до якого була прикріплена вибухівка

18 вересня, 2023 понедiлок
11:18
Війна з Росією безпілотник, дрон

Увечері неділі, 17 вересня, на узбережжі болгарського селища Тюленово виявили невідомий безпілотник, ймовірно, з вибухівкою. Міністерство оборони країни направило на місце спецгрупу для перевірки БПЛА

Про це йдеться у заяві міноборони Болгарії.

"Сьогодні рано вранці після повідомлення про знайдену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, схожим на боєприпас, було активовано модульне формування знешкодження військово-морської бази у Варні. Об'єкт виявили сьогодні вночі в районі човнової пристані в Тюленово", - зазначають у відомстві.

Стверджується, що для вияснення походження знайденого дрона виїхала спецгрупа у складі п’яти військових. Після розвідки об'єкта буде прийнято рішення, куди його утилізувати.

За словами експерта-джерела видання Nova.bg, на безпілотнику прикріплена міна.

"Це типова конфігурація конфлікту в Україні. Обидві країни використовують схожі пристрої. Можна припустити, що це один із безпілотників, за допомогою яких українські Збройні сили атакували Кримський півострів. Зіткнення було недостатньо сильним, щоб пристрій здетонував", - сказав фахівець. 

За даними свідків, весь пристрій має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба – близько 50-60 см. Невідомо, чи дрон упав з повітря, чи його змило морською течією.

Колишній болгарський військовий пілот повідомив, що виявлений дрон був камікадзе, а прикріплена до нього зброя - снарядом.

Варто зазначити, що Тюленево – це населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські "шахеди" та їхні уламки. 

Інциденти з падінням осколків дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й  заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

Водночас очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Згодом заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони.

Світ
Болгарія
безпілотник
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