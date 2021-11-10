Немає того, хто наважиться битись з ним, - кривдник Ломаченка Лопес знову засипав українця компліментами
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес вважає, що у легкій вазі немає боксерів, які здатні перемогти українця Василя Ломаченка
Про це повідомляє SecondsOut.
Лопес пояснив, що більшість боксерів не наважуються вийти у ринг проти Ломаченка.
"Я і далі продовжу говорити, що Ломаченко переможе всіх, якщо вони з ним поб'ються, бо я той, хто побив його. Я переміг беззастережно, одноголосним рішенням суддів. Поки хтось не вийде і не поб'є Ломаченка, я продовжу говорити про це. Я не бачу нікого, хто зробить крок уперед і ризикне битися з Ломаченком. Нині на це погодився лише Річард Коммі. А раніше ніхто не хотів зустрічатися із самим Коммі. Можу сказати, що з усіх суперників, з якими я зустрічався, принаймні Ломаченко готовий постояти за себе", - сказав Теофімо Лопес.
У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком.
- 10 листопада британський боксер Джош Тейлор заявив, що Лопес боїться знову битися з Ломаченком, який у першому поєдинку програв через травму.
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