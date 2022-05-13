Необхідно продовжувати тиснути на Росію санкціями та новими поставками зброї в Україну, - очільниця МЗС Британії

Про це сказала міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Зараз дуже важливо, щоб ми продовжували тиск на Володимира Путіна, поставляючи Україні більше зброї та посилюючи санкції", - сказала вона.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що своїм вторгненням до України Путін, його найближче оточення та генерали відображають фашизм і тиранію 70-річної давнини.

7 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда доларів військової підтримки та допомоги.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb