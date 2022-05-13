Необхідно продовжувати тиснути на Росію санкціями та новими поставками зброї в Україну, - очільниця МЗС Британії
У МЗС Великої Британії кажуть, що важливо продовжувати тиск на Росію, постачаючи Україні більше зброї та вводячи додаткові санкції
Про це сказала міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.
"Зараз дуже важливо, щоб ми продовжували тиск на Володимира Путіна, поставляючи Україні більше зброї та посилюючи санкції", - сказала вона.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що своїм вторгненням до України Путін, його найближче оточення та генерали відображають фашизм і тиранію 70-річної давнини.
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7 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда доларів військової підтримки та допомоги.
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